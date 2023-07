Manutenzione alvei Vara e Pogliaschina, nulla osta della Regione al Comune di Borghetto

Nulla osta idraulico regionale al Comune di Borghetto Vara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli alvei del Fiume Vara e nel Torrente Pogliaschina. Si tratta in particolare, come si legge nel decreto del dirigente dell’ente regionale, di un nulla osta idraulico della durata di un anno per “interventi di manutenzione in alveo tramite sradicamento e taglio alberi e arbusti, senza asportazione di materiale litoide effettuati anche con utilizzo di mezzi meccanici”, da effettuarsi seguendo una cospicua serie di prescrizioni a tutela della sicurezza e dell’ambiente.

