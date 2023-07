Sanità, presidio in piazza Pertini a Savona: “Serve un cambio di rotta, la Regione pensa al futuro e non al presente”

Savona. Centinaia di savonesi sono scesi in piazza Pertini a Savona per manifestare a difesa della sanità. Diverse le richieste: un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni, la diminuzione dei tempi delle liste d’attesa, più posti letto nei reparti, più servizi e cure ad anziani e non autosufficienti. Al centro i pronto soccorso: nel 2022 circa il 40% della popolazione savonese si è recata almeno una volta al pronto soccorso, un totale di 104.717 accessi, nel primo quadrimestre di quest’anno il trend è in forte crescita.

Sui tempi di attesa i sindacati presentano i numeri: “Secondo dati recenti (luglio 2023), una visita oculistica può richiedere fino a 240 giorni di attesa, una dermatologica fino a 330 giorni, una TAC addome fino a 170 giorni, la risonanza magnetica in generale diventa una prestazione diagnostica accessibile con la prescrizione di tipo B da 2 fino ai 3 mesi; anche in questo caso non ci sono disponibilità per gli altri tipi di prescrizione e mancano addirittura le disponibilità”.

