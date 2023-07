Scuole, l’assessore Ferro: “Nessuna chiusura di istituti, ma riassetto dei dirigenti”

Liguria. Il taglio degli istituti scolastici a seguito della legge di bilancio 197 del 2022 al centro del dibattito in Consiglio regionale, con riferimento alle ripercussioni in Liguria in merito ai fondi a disposizione.

Il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo; in cui ha chiesto la posizione della giunta rispetto al confronto tra Governo e Regioni sulla legge 197, che ha rideterminato il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei servizi generali e amministrativi, con una riduzione delle sedi e dei dirigenti.

