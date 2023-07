Treni nel caos, il Pd: “Giunta Toti incapace, spostarsi in Liguria sarà sempre un’incognita”

Genova. “I ritardi dei treni di questa mattina, arrivati anche oltre i 70 minuti, confermano l’incapacità della giunta Toti di pianificare gli interventi sulle infrastrutture liguri”. Lo scrive il consigliere regionale del Pd Armando Sanna dopo i forti disagi di questa mattina, nello stesso giorno in cui il tema del trasporto ferroviario è stato al centro di alcune interrogazioni in aula.

“Oggi è bastato un guasto alla stazione di Chiavari e un ritardo nella fine di lavori di manutenzione a Ponente e la rete ferroviaria è andata in tilt lasciando centinaia di liguri in attesa alla stazione, senza alternative per spostarsi, visto che oltre ai lavori sul nodo ferroviario di Genova si aggiungono i cantieri in autostrada che rendono impossibili gli spostamenti in macchina e la chiusura della metropolitana, sostituita da una navetta che non può certo garantire lo stesso servizio”, nota ancora il consigliere Armando Sanna.

