Valli dell’Aveto: sbagliate le schede relative a sette cavalle recluse

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il resoconto della seduta odierna nella parte relativa agli approfondimenti sul registro di stalla relativo alla cattura di 7 cavalle dell’Aveto

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta per quali ragioni il registro di stalla, relativo alle 7 cavalle rinselvatichite dell’Aveto catturate portate nel recinto di Bocca Moà nell’ottobre 2022, non risponde al vero relativamente ai “motivi di ingresso” e alla data. Il consigliere ha rilevato che il registro riportava come “motivo di ingresso” il codice “N”; che corrisponde alla dicitura “nato in stalla” e che anche le date di ingresso sul registro vanno dal 2018 al 2022.

» leggi tutto su www.levantenews.it