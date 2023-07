A Genova raccolte 36mila tonnellate di carta, ma non basta: “Cittadini troppo pigri, obiettivo 41mila”

Genova. Nel 2022 a Genova sono state raccolte 36mila tonnellate di carta e cartone, ma solo nel centro storico 1.200 tonnellate di imballaggi ogni anno finiscono nell’indifferenziata e quindi in discarica. Sono i dati del 28esimo rapporto annuale di Comieco sul riciclo di carta e cartone presentati oggi a Palazzo Tursi. Numeri incoraggianti, che però possono essere ancora migliorati: per questo Amiu, oltre al potenziamento della raccolta con 533 nuove postazioni, da ampliare ulteriormente nel 2023-2024, ha lanciato un piano di azione insieme al consorzio per coinvolgere la cittadinanza nelle buone pratiche, dare informazioni e ridurre al minimo gli errori di conferimento.

“Genova e la Liguria hanno fatto importanti passi in avanti, oggi superiamo i 62 kg/abitante – spiega Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco -. L’obiettivo dell’accordo che firmiamo qui con Amiu è incrementare ulteriormente la raccolta di altre 5mila tonnellate entro la fine del 2024. Dobbiamo lavorare di più e meglio per la qualità, devono diminuire le impurità ancora presenti. C’è bisogno di comunicazione, forme che premino ma anche che sanzionino chi non fa bene la raccolta”. Il consorzio metterà a disposizione altre risorse economiche, oltre al corrispettivo per la raccolta pari a quasi 3,2 milioni di euro nel 2022.

» leggi tutto su www.genova24.it