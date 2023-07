Alla Firmafede apertura straordinaria dell’antica Porta Pisana

Per festeggiare il conferimento dello status di sede vescovile, avvenuta nell’ormai lontano 21 luglio 1465, sarà riaperto eccezionalmente il passaggio che permette di raggiungere l’antico accesso alla città, inglobato nelle mura rinascimentali della fortezza: la Porta di Ymo burgo, ovvero Borgo Basso, il suo nome più antico

Venerdì 21 e sabato 22 luglio, dalle ore 21.00 fino a mezzanotte, i visitatori, percorrendo l’antico camminamento sulle mura, potranno arrivare ai piedi della Porta Pisana. Ad accompagnarli in questo viaggio, alcuni personaggi storici: la famiglia Parentucelli, la famiglia Von Neuberg e il pellegrino Palmizio, che si troverà a percorrere la via Francigena proprio nelle due serate…

La proposta è finanziata in parte dal bando “Call 4 Ideas” a seguito del bando “Proposta per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sarzanese, Fondo 2021 a sostegno della piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di Covid-19” del Ministero dell’Interno.

INFORMAZIONI

21 E 22 LUGLIO 2023

ORARIO: 21.00 – 24.00 (ultimo ingresso ore 23.15)

4 TURNIDI VISITA (durata 30 min.) h 21.00 – h 21.45 – 22.30 – h 23.15

BIGLIETTI € 2,00 a persona (dai 14 anni in su)

GRATUITO al di sotto dei 14 anni

Si ricorda che l’accesso, per motivi di sicurezza, è limitato al numero di 20 partecipanti a turno. E’ necessario pertanto prenotare tramite il sito della Fortezza

