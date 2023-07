Atti vandalici a Luni, distrutta la panchina rossa contro la violenza sulle donne

Due atti vandalici nel giro di pochi giorni e nello stesso luogo di Luni lungo il Canale Lunense. È quanto denunciato in queste ore da Auser che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato le foto inequivocabili dei danni fatti da ignoti.

“Non bastava aver divelto e distrutto la panchina rossa che era posizionata nell’area da noi adottata lungo il Canale Lunense? Forse no! – si legge – che cosa vogliono dimostrare coloro che hanno continuato ieri notte a distruggere un angolo del nostro territorio che volevamo fosse un luogo di riflessione contro ogni forma di violenza?”. La bacheca vandalizzata infatti raccoglieva materiale realizzato in passato per manifestazioni di sensibilizzazione su temi sociali di stretta attualità.

