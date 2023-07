Città di Savona è lieta di comunicare che le partite casalinghe della Prima Squadra per la Stagione 2023/2024 si disputeranno al Picasso di Quiliano, campo sportivo che era già stato scelto sin dai primi giorni come impianto ideale per le nostre esigenze.

Grazie alla Polisportiva Quiliano e al Presidente Aureliano Pastorelli per la disponibilità dimostrata sin dal nostro primo incontro e naturalmente al Quiliano&Valleggia per la loro ospitalità.

» leggi tutto su www.ivg.it