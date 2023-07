Calcio/ Rapallo Ruentes lascia l’addetto stampa Buccarelli: “Tiferò per voi”

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

Riportiamo il saluto alla squadra di Giovanni Buccarelli, ex addetto stampa e social del Rapallo Ruentes 1914 che ha deciso di lasciare il suo incarico: “Oggi si è conclusa la mia avventura alla Ruentes, ma non è un addio, è solo un arrivederci. Durante questo percorso, ho avuto l’opportunità di incontrare persone straordinarie che sono diventate parte della mia vita. Raimondo De Maria, Andrea Di Somma, il DS Simone Adani e il mister Simone Bomber Tuccio, persone che meritano il massimo nel mondo del calcio. Un ringraziamento speciale va anche al vice presidente Sergio Storace, un uomo dal cuore grande. E a tutti i miei ragazzi della Ruentes 2022/2023. Desidero fare un grande in bocca al lupo al mister Stefano Fresia, che intraprenderà una nuova avventura nella Serie D, e a Luigi Massone, il nuovo Preparatore Atletico del Sestri Levante in Serie C. Auguro loro il meglio per i loro futuri impegni.

Questo non è un addio definitivo, ma un arrivederci, perché spero di tornare presto. Mi mancherà tantissimo lo stadio Macera, un luogo che ha visto crescere la mia passione per il calcio.

Voglio anche rendere omaggio al mio bisnonno, che ha giocato nella squadra bianconera e il cui amore per quel colore mi scorre nelle vene. La Ruentes rappresenta per me molto più di una squadra, è una parte di me, un’identità che porto con orgoglio. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi Massimo, Stefano e Marino, Paolo che sono sempre stati lì a sostenerci. Siete delle persone straordinarie.

