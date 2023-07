Caldo, l’afa allenta la morsa: il bollino diventa verde

Genova. L’afa in Liguria sembra avere raggiunto il picco, e dare finalmente un po’ di tregua. Dopo giornate all’insegna del caldo record, a Genova l’allerta non soltanto è tornata gialla, ma si prepara a passare a verde, come confermato dal bollettino della Protezione Civile nazionale.

Il bollettino per i prossimi giorni, infatti, prevede per venerdì 21 luglio bollino verde, anche se le temperature resteranno intorno ai 27 gradi. A fare la differenza però sarà il tasso di umidità, che scenderà, rendendo l’aria decisamente più respirabile.

