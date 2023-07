A Camogli piazza Schiaffino e parte di via della Repubblica si stanno pian piano riempiendo di persone per festeggiare il 5° anniversario del Café Photo. Gran fermento nel locale per servire l’apericena a tutti in attesa dell’intrattenimento con musica e ballo con “Les Criko”.

Foto di Consuelo Pallavicini

» leggi tutto su www.levantenews.it