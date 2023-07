Questa sera alle 18.45 i vigili del fuoco sono saliti a Cogorno, in via Salita Monte San Giacomo dove un’auto ha preso fuoco, per cause non ancora accertate, mentre viaggiava. Si tratta di una vecchia Fiat 600. Il conducente è riuscito a scendere e non si sono registrati né feriti né ustionati. I vigili del fuoco hanno spento il rogo della vettura andata completamente distrutta. Il traffico ha subito un’interruzione.

» leggi tutto su www.levantenews.it