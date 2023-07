Albissola Marina. Tragedia questa mattina, poco prima delle 10, ad Albissola Marina dove, a causa di un malore improvviso, è deceduto un ragazzo di appena 31 anni.

Il giovane era nella sua abitazione, in centro ad Albissola Marina, quando ha iniziato a sentire un forte dolore allo stomaco. Ha così telefonato alla madre per avvertirla. Da quel momento la donna non è più riuscita ad avere contatti con il figlio, così ha allertato il 112.

