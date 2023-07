Emergenza idrica ad Arnasco, l’allarme della Cooperativa Olivicola: “Calo del 60% nella produzione”

Arnasco da un anno e mezzo deve fare i conti con rubinetti “attivi” solo 10 ore al giorno e autobotti che quotidianamente vanno a rifornire l’acquedotto. La situazione idrica ad Arnasco non si sblocca con gravi danni per i residenti, i possibili turisti e le imprese, come la Cooperativa Olivicola Arnasco.

“Anche se la primavera è stata abbastanza piovosa, le sorgenti non si sono alimentate – conferma Luciano Gallizia, presidente della Cooperativa -. Così anche come cooperativa siamo costretti ad utilizzare l’acqua che arriva ma con alcuni accorgimenti. L’acqua delle autobotti è infatti troppo calcarea rispetto alle caratteristiche degli impianti del nostro frantoio, così abbiamo dovuto inserire depuratori appositi per adattare la qualità dell’acqua alle nostre esigenze”.

» leggi tutto su www.ivg.it