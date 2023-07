Fincantieri punta su smart working e lavoro per obiettivi

Presso Unindustria Roma, Fincantieri ha sottoscritto con Fim, Fiom e Uilm nazionali e l’esecutivo del coordinamento sindacale nazionale, un accordo sul nuovo modello organizzativo denominato “Work FOR Future” e, come primo importante obiettivo in tale ambito, sull’applicazione dello strumento dello smart working. L’accordo prosegue nel filone di relazioni industriali fortemente partecipative che ha caratterizzato l’ultimo periodo ed è volto a migliorare ulteriormente la conciliazione vita-lavoro, il benessere e la centralità delle persone.

L’introduzione del nuovo modello organizzativo “Work FOR Future” si colloca in un contesto più ampio di progetti di evoluzione tracciati nel piano industriale del gruppo, con particolare attenzione ad un cambiamento culturale mirato al miglioramento del clima e dell’ambiente lavorativo, conferendo assoluta attenzione alle persone anche attraverso una maggiore responsabilizzazione e il conseguente empowerment.

