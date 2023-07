Lavagna: il caldo africano alza gli accessi al pronto soccorso

Anche a Lavagna il pronto soccorso registra un sensibile aumento di accessi dovuti sia all’aumento della popolazione, sia al caldo e soprattutto al fatto che molte persone, specialmente anziane, non prendano le necessarie precauzioni per resistere alle temperature africane di questi giorno. Ad esempio uscendo nelle ore più calde, non importa se per andare a fare il bagno.

Stamattina alle 12.45 circa a Moneglia, una 82enne si è sentita male nei pressi del lungomare Dante Alighieri durante il bagno. E’ intervenuto il 118 cn l’automedica Tango-1 e la Croce Azzurra di Moneglia. Presente anche il Circomare di Santa Margherita Ligure. La donna prima in condizioni preoccupanti, si è ripresa ed è stata trasportata all’ospedale di Lavagna. Non si può affermare con certezza che il malore sia stato procurato dal caldo, ma molto probabilmente è così. E i malori per cause non accertate sono diversi ogni giorno. Ricordiamo che nei giorni scorsi due anziani sono morti mentre facevano il bagno a Sestri Levante e a Moneglia.

