Perfettamente riuscito l’intervento a Wisniewski: ora il lungo stop

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio a cui si è sottoposto nel pomeriggio di oggi Przemyslaw Wisniewski, dopo la lesione al legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale e del legamento collaterale del ginocchio sinistro subito nel corso della preparazione a Santa Cristina Valgardena. Il difensore polacco è stato operato a Milano all’ospedale San Raffaele dal professor Vincenzo Salini e ora dovrà osservare un lungo periodo di stop. Si parla di circa 6-8 mesi per un infortunio di tale importanza, che permetterà all’ex centrale del Venezia di tornare in campo solo in primavera.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com