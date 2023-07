Peserico: “L’ospedale deve essere fatto a ogni costo. La sanità è una ferita aperta per gli spezzini, ma troppo spesso si fanno discussioni sterili”

E’ ininterrottamente in Consiglio comunale dal 2007, con una breve interruzione dovuta alla “promozione” in giunta in qualità di assessore al Bilancio. Per 10 anni è stato all’opposizione, senza perdere un colpo, soprattutto per quel che ha riguardato la vicenda del quasi fallimento di Acam. Poi per Giacomo Peserico è arrivato il momento di traslocare tra gli scranni della maggioranza. Una vita in Forza Italia e nella parentesi del Pdl, prima di lasciare il partito e candidarsi come nome forte della lista La Spezia civica – Peracchini sindaco, capace di eleggere sei consiglieri, saliti a sette per un attimo con l’acquisizione di Stella Pollina e nuovamente scesi con l’uscita di Fabio Cenerini.

Peserico ha ripreso l’attività consiliare dopo l’esperienza in giunta ed è stato nominato capogruppo, risultando tra i consiglieri di maggioranza che intervengono più spesso nel corso delle sedute di Consiglio.

Come valuta, dopo un anno dall’insediamento della giunta comunale, l’operato dell’amministrazione guidata per la seconda volta da Pierluigi Peracchini?

“La squadra della giunta è cambiata, ma, sotto la guida del sindaco, la linea politica è la stessa e vengono portati avanti molti progetti iniziati nei primi cinque anni. Si procede con il rilancio della città sia dal punto di vista dei servizi (decoro urbano, gestione rifiuti, eliminazione degli scarichi fognari a mare, rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale…) sia da quello delle opere pubbliche come, per esempio, la messa a norma degli edifici scolastici e il recupero del rifugio antiaereo Quintino Sella. L’azione amministrativa per me è positiva e incisiva, ma il lavoro da fare è ancora tanto e, soprattutto per la manutenzione straordinaria di tutti i quartieri, non saranno sufficienti nemmeno i rimanenti quattro anni del secondo mandato Peracchini”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com