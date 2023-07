Ponte Morandi, il coordinatore degli uffici territoriali del Mit a Genova: “Controllavamo le buche, l’illuminazione e perfino i bagni, ma le verifiche strutturali non spettavano a noi”

Genova. Problemi di risorse, dipendenti a tempo determinato non rinnovati e cause di lavoro tutt’ora corso. E’ questa la situazione in cui lavoravano a Genova i tecnici del Mit inseriti dell’ Unità ispettiva territoriale. Quella con sede a Genova fra l’altro aveva come ambito di vigilanza ben 1.600 chilometri di autostrade, gestite da diverse concessionarie.

A spiegarlo questa mattina in aula nel processo per il crollo del ponte Morandi è stato Andrea Bertagni,che dal 2016 della Uit è stato anche il coordinatore: “Ma io mi sono sempre occupato solo di nuove opere” ha precisato in aula. Tra i 58 indagati per il crollo del ponte c’è invece il suo ex dirigente Carmine Testa.

