Sampdoria: considerazioni di mercato dopo due amichevoli

Genova. Fermo restando che già prima della amichevole con gli svizzeri della Rapperswil Jona (5-1 con doppietta di Gabbiadini e singoli di Giordano, Dalle Monache e Benedetti), sul sito ufficiale della Sampdoria sono state annunciate (oltre alla nomina di Davide Sassarini a mister delle Primavera) le acquisizioni a titolo definitivo di Antonio Barreca (contro contestuale cessione di Tommaso Augello al Cagliari) e di Stefano Girelli, in attesa di tirare le conclusioni dopo il prossimo incontro con la Pro Patria, si può affermare che Andrea Pirlo sta raccogliendo le informazioni visive necessarie per decidere chi potrà fare parte della rosa e chi dovrà essere ‘tagliato’… sempre che esigenze di cassa non inducano a dare il via libero anche a qualche giocatore che invece il mister vorrebbe trattenere…

E’ il caso di Manolo Gabbiadini, ad esempio, che – fascia di capitano al braccio anche con Emil Audero in campo – rappresenterebbe un valore aggiunto di valore inqualificabile in Serie B, come del resto lo stesso portiere, rientrato regolarmente fra i pali, dimostrando di aver smaltito l’infortunio alla spalla. Tra l’altro il Wladimiro Falcone lasciato in tribuna lascia presagire un suo ritorno a Lecce…

