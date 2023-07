Sestri: Consiglio, votato il programma 2023-2028. Fincantieri garantisce assunzioni

Nella seconda seduta di Consiglio comunale del suo mandato, il sindaco Francesco Solinas, appena eletto lo scorso giugno, è stato simpaticamente richiamato a sedersi tra i banchi dei consiglieri e non della giunta da consigliere Marcello Massucco (“Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti”). Il neo sindaco volutamente rimarrà seduto nell’attuale posizione, appositamente scelta in contrapposizione alla “sovrapposizione al ruolo del Consiglio comunale detenuto dalla precedente sindaca Valentina Ghio”, come ha sottolineato il consigliere Paolo Smeraldi (“Sestri per tutti. Dal mare alle frazioni”).

Iniziata la discussione delle mozioni all’ordine del giorno, la prima, presentata dai consiglieri Diego Pistacchi(“Sestriamo-Forza Italia”) e Marco Conti (Fratelli d’Italia), riguarda i comportamenti molesti lesivi dell’ordine pubblico consistenti in una rissa scoppiata nel centro storico di Sestri la sera del 13 luglio scorso. A rispondere lo stesso sindaco, il quale ha richiamato le immagini di videosorveglianza “da cui non emergono atti di violenza preoccupanti, tranne qualche sedia lanciata. L’ordinanza emessa dalla precedente amministrazione si è rilevata adatta; la nostra, che pone limiti al consumo di alcool, è pertinente e necessaria, abbiamo rimaneggiato la precedente. Il punto è effettuare maggiori controlli a garantirne il rispetto e assicurarsi tramite l’autorità giudiziaria che l’episodio si sia verificato in modo premeditato (come sostengono Pistacchi e Conti, ndr) per sfidare l’iniziativa dell’Unicef dello stesso giorno 13 in collaborazione con l’amministrazione, “Non bevo alcool…E mi diverto!, durante la quale è stato presentato un aperitivo analcolico. Stiamo cercando di allungare l’orario di sorveglianza della Polizia Municipale fino alle 2 di notte, così come della Polfer”. La Polizia Municipale sta effettuando controlli sul rispetto dell’ordinanza da parte dei gestori dei locali”. Il consigliere Massucco sulla movida ha evidenizato l’importanza di “affiancare alla repressione servizi sociosanitari che facciano una campagna informativa ai giovanissimi adolescenti che attuano comportamenti di consumo eccessivo di alcool”. La mozione è stata respinta.

