Venerdì cala il sipario su Pitei Noir: l’ultimo appuntamento è con “Trittico di morte” di Corrado Pellagotti

Venerdì 21 lulgio alle 21.15 nella Piazzetta della Chiesa di Pitelli andrà in scena l’ultimo atto di Pitei Noir, kermesse giunta alla settima edizione e organizzata dalla ProLoco di Pitelli. Una piccola rassegna letteraria nata per la passione dei racconti gialli, crime, misteri e avventura, che è diventata un atteso appuntamento estivo. Un’occasione per ritrovarsi in un vero e proprio salotto letterario allestito con posti a sedere per incontrare gli autori dei libri che in qualche modo sono collegati al territorio spezzino, al fresco della sera, nella piazzetta della chiesa in pieno centro del paese di Pitelli. Un modo simpatico per riappropriarsi dei luoghi e ritrovarsi insieme.

Ma Pitei Noir è anche una discussione con gli autori, un confronto con loro, per capire come si scrive un libro, per parlare di socialità, di fare comunità, per conoscere i tormenti le passioni delle persone.

“Abbiamo realizzato questa iniziativa, perché crediamo nel valore dei libri e perché pensiamo che portare in paese scrittori, confrontarsi con loro sui temi trattati nei loro scritti sia un buon servizio per i residenti e per i turisti che ci vengono a trovare”, affermano dall’organizzazione.

