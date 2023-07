Albenga torna nel Medioevo con il Palio Storico: al via il corteo nel centro storico

Albenga. Ad Albenga via il tanto atteso palio storico, un salto indietro nel tempo, fino al Medioevo. La Città delle Torri, da oggi e per 4 giorni, infatti, tornerà ufficialmente al 1227, anno in cui il Vicario Imperiale Tommaso I di Savoia giunse ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova (QUI tutti i dettagli).

Da questa sera fino al 23 luglio il centro ingauno sarà animato dal corteo storico, Palio dei Quartieri, spettacoli di giocolieri, musici e animatori, giullari e mangiafuoco, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri e armigeri alle porte. Ma il Palio Storico di Albenga, oltre a spettacoli, giochi ed eventi, è anche buona cucina. Quest’anno ci sono ben 41 cantine pronte a deliziare i palati oltre a 4 taberne fuori dalle mura (controviale di Piazza del Popolo). Si può scaricare la mappa direttamente sul telefono cliccando il seguente link.

» leggi tutto su www.ivg.it