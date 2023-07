Ambiente, Campomenosi (Lega): “Oggi convegno su tutela Cabannina, biodiversità da valorizzare”

Genova. “Dopo il Presidio Slow Food sulla razza Cabannina, oggi sono felice che il Comune di Rezzoaglio le dedichi un momento di valorizzazione che è anche valorizzazione del proprio territorio, per ricordare che siamo custodi di un patrimonio di biodiversità e di un retaggio agricolo che non possiamo perdere”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, in vista della conferenza stampa “Cabannina, biodiversità da valorizzare in occasione della prima giornata a della mappatura dedicate alla specie”, che si terrà questo pomeriggio alle 16.30 nella sala consigliare del Comune di Rezzoaglio.

