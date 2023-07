Amianto, ministero della Difesa condannato a risarcire con oltre 700mila euro moglie, figli e nipote di un ex dipendente dell’arsenale

Il Tribunale civile di Genova ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento di oltre 700mila euro per il danno subito dai familiari di un dipendente civile dell’arsenale della Marina militare della Spezia. Il giudice Alberto La Mantia ha anche accolto la domanda a vantaggio di un nipote, come richiesto dall’avvocato Elisa Ferrarello dello studio legale Frisani di Firenze.

I giudici della Lanterna hanno così aggiunto la sfera degli affetti a quanto già in precedenza riconosciuto dal Tribunale della Spezia, che aveva condannato il ministero della Difesa sulla base dello Iure hereditatis, il risarcimento del danno subito da una vittima spettante ai congiunti.

L’operaio, deceduto per effetto di un mesotelioma dovuto all’esposizione ad amianto, aveva svolto varie mansioni in ambienti contaminati senza alcun dispositivo di protezione, né informazioni sul rischio che correva, dal 1958 fino al pensionamento, avvenuto nel 1994.

Nel 2016, dopo aver patito gravi problemi di salute, gli era stato diagnosticato il tumore che lo avrebbe portato al decesso poco dopo.

