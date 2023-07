Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Prenderà il via dall’ultima settimana di luglio il piano estivo di viabilità autostradale, in modo da garantire sospensione e lo smantellamento della maggior parte dei cantieri e cambi di carreggiata presenti sulla rete ligure per tutto il mese d’agosto.

» leggi tutto su www.levantenews.it