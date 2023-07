Liguria. Prenderà il via dall’ultima settimana di luglio il piano estivo di viabilità autostradale, in modo da garantire la sospensione e lo smantellamento della maggior parte dei cantieri e scambi di carreggiata presenti sulla rete ligure per tutto il mese d’agosto.

Prevista anche la sospensione della quasi totalità delle chiusure notturne dei caselli nei fine settimana, da venerdì a domenica (chiusure notturne che, dove necessario, rimarranno attive nei giorni feriali).

