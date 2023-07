Calcio/ Monza – Samp niente Moccagatta: si cerca un campo

Non sarà il Moccagatta di Alessandria ad ospitare l’amichevole tra Monza e Sampdoria prevista per il 30 luglio: la conferma oltre che dal presidente del club piemontese arriva pure dalla società blucerchiata.

Ecco il post su Facebook “Per rispetto dei nostri tifosi ed a tutela della Gradinata Nord, abbiamo comunicato agli organizzatori che la Partita Amichevole Monza-Sampdoria non si svolgerà nello Stadio Moccagatta di Alessandria.

Per me questo luogo è più di uno Stadio, è un Tempio della storia sportiva italiana pertanto dobbiamo tutelarlo e rispettarlo sempre. Seguiranno ulteriori comunicazioni sui canali ufficiali della società”.

