Genova. Per oggi, giovedì 20 luglio, ci teniamo il gran caldo come previsto – e il relativo bollino arancione – ma il nuovo bollettino del ministero della Salute relativo alle allerte per le ondate di calore lascia sperare almeno un po’.

Lontano il momento in cui il caldo allenterà la presa ma la rivalutazione dell’allerta vede Genova con un bollino giallo nelle giornate di domani, venerdì 21 e sabato 22 luglio.

