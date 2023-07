Cattani e Raffaelli dopo l’incontro con i cittadini: “Amministrazione risolva problemi del Favaro”

“Un sopralluogo insieme ad alcuni cittadini residenti del Quartiere Favaro ha permesso di constatare che l’Amministrazione non pare molto attenta a come vengano svolti alcuni servizi.

Abbiamo potuto osservare una manutenzione del verde che lascia incurate varie zone urbane, per non parlare delle sponde del torrente Dorgia, divenute ormai una vera e propria foresta.

O strade, le quali, a seguito di interventi da parte di ditte che hanno avuto dall’Amministrazione incarichi sulla realizzazione o manutenzione di servizi o sottoservizi, non vengono ripristinate correttamente, ma semplicemente rattoppate. Segno che non vi è un reale controllo, da parte del Comune, sulla qualità dei lavori che vengono effettuati per suo conto.

Ulteriore problema evidenziato dai residente è quello l’aumento della presenza di ratti, con tutti i relativi problemi igienicosanitari e di sicurezza. Un fenomeno comprovato dalle numerosissime buche presenti in tutte le aree verdi della zona e di grandezza tale da aver causato, in alcuni casi, anche il cedimento dei terreni. E da molto tempo, difatti, che non vengono eseguiti interventi di derattizzazione nelle zone interessate.

Ci è stato fatto presente anche la perdurante assenza dei sistemi di videosorveglianza a guardia e monitoraggio delle postazioni dei cassonetti intelligenti della raccolta differenziata presenti nel Quartiere ed ormai presenti in tutto il resto della città. Un servizio che, come promesso più e più volte dall’Amministrazione, si sarebbe dovuto integrare già da molti mesi.

Abbiamo pertanto presentato numerose interpellanze in modo da chiedere conto alla Giunta ed al Sindaco di tutti i problemi che ci sono stati attenzionati. Inoltre, essendo presenti sul territorio, ci impegniamo a dare voce e rappresentanza ai cittadini che vorranno porci ulteriori questioni”

Marco Raffaelli

Viviana Cattani

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com