Comune della Spezia esce da CE.P.I.M., avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la vendita delle azioni

Il Comune della Spezia ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente possedute dall’ente di Piazza Europa alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque

oggetto di razionalizzazione. La dismissione delle quote detenute nella società CE.P.I.M. S.p.A., azienda dell’Interporto di Parma che si occupa di logistica intermodale, stoccaggio merci, lavorazione merci, affitti di magazzini, piazzali e uffici, è stata prevista come azione di razionalizzazione da intraprendere in tale piano di revisione straordinaria e poi confermata nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, in attuazione dell’art. 20 T.U., con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2018, n. 35 del 17/12/2019, n. 41 del 21/12/2020, n. 42 del 20/12/2021 e n. 40 del 12/12/2022. Il Comune della Spezia intende alienare la propria partecipazione azionaria detenuta in CE.P.I.M. S.p.A..

Tipologia attività (come da oggetto sociale): realizzazione di tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci, nonché tutte le attività di spedizione nazionale ed internazionale, secondo quanto previsto dall’Articolo 1737 e seguenti del codice civile.

