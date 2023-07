G8 2001 Genova, centinaia in piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani

Genova. Dodici anni dopo la memoria non è sbiadita e neppure il caldo di queste ore ha impedito che diverse centinaia di persone si dessero appuntamento in piazza Alimonda, a Genova, per ricordare il giorno in cui venne ucciso Carlo Giuliani, durante il G8 2001.

Centri sociali, Genova Antifascista, tante associazioni, ma anche singoli cittadini, i familiari, gli amici con session musicali dal vivo e interventi dal palco hanno voluto ricordare il “ragazzo” a cui è stata dedicata in maniera informale la piazza.

