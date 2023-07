Ghio e Orlando: “Gravissimi e ingiustificabili i ritardi del governo sulle Zone logistiche semplificate”

“I ritardi del governo sulle Zone logistiche semplificate (ZLS), che riguardano anche l’area portuale della Liguria, sono gravissimi e ingiustificabili, e rallentano le opportunità di sviluppo delle imprese presenti nelle nostre aree. Le aree idonee sono state individuate da tempo, ma i Decreti del Presidente del Consiglio non sono stati ancora emanati. Questi mancati provvedimenti provano ricadute sulla crescita sociale, economica, occupazionale e infrastrutturale della nostra Regione”. Lo dichiarano in una nota i deputati Pd alla Camera Andrea Orlando e Valentina Ghio, che con il deputato Marco Simiani e altri hanno depositato un’interrogazione alla Camera sul tema. “Quando si parla di annunci ad effetto la destra è sempre pronta, ma quando si tratta di concretizzare, come la grande partita dei fondi del Pnrr in grave ritardo e senza chiarezza di gestione, vanno nel caos”, concludono Orlando e Ghio.

