Live in Genova Festival, venerdì gran finale al Porto Antico col genovese Olly

Genova. Venerdì 21 luglio 2023 tornano al Porto Antico di Genova i concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale contemporaneo nel capoluogo ligure.

Così come per l’apertura, con il doppio sold out di Bresh, a chiudere i concerti della nuova edizione del Live in Genova è un talento genovese: venerdì 21 luglio, alle 21.30, a calcare il palco dell’Arena del Mare è Olly, artista genovese classe 2001 che si è fatto notare nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Polvere”.

