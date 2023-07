“Marinella? Parliamone in piazza”, incontro pubblico di Pd e Sarzana Protagonista

Entra nel vivo una delle stagioni più “agitate” per l’arenile sarzanese: alla fine di luglio, ancora gridano vendetta la tardiva e parziale assegnazione della spiaggia libera, dove mancano i servizi essenziali compreso quello di pulizia; il caos parcheggi, con la raffica di multe sulla litoranea e il moltiplicarsi apparentemente selvaggio e incontrollato di aree a pagamento; il ritardo nell’attivazione della spiaggia attrezzata per i disabili, dove il servizio stenta a decollare.

Un quadro complessivo di disordine e improvvisazione sul quale punta il dito il Partito Democratico, che dà appuntamento, con il gruppo civico di Sarzana Protagonista, a tutti i cittadini interessati, ai residenti e agli operatori economici lunedì 24 luglio alle 21.00 in piazza Libertà, presso il circolo ARCI. Una riunione pubblica per ascoltare le esigenze di chi vive Marinella tutti i giorni e non si rassegna al degrado e all’incuria ormai dilaganti.

“Lo scandalo di un litorale abbandonato a se stesso è sotto gli occhi di tutti” insiste una nota del PD “la promessa di assegnare servizi e spiaggia libera prima dell’inizio della stagione è stata ampiamente disattesa e oggi ci troviamo davanti a uno scenario di desolazione senza precedenti. La mancanza di iniziativa dell’amministrazione scarica i costi su chi vorrebbe semplicemente esercitare un pacifico diritto di accesso libero e ordinato al mare. Il bando per la gestione dell’arenile andato deserto per due volte consecutive è il segnale di un’impostazione sbagliata e fuori tempo massimo. L’amministrazione non ha evidentemente l’intenzione di tutelare l’interesse collettivo, anzi preferisce il declino per assecondare l’immobilismo e l’inerzia capricciosa della proprietà privata, che ha dimostrato di non cercare possibilità di investimento, ma speculazioni. Chiediamo azioni urgenti e risolute che ripristinino l’ordine nella viabilità e nella sosta, che garantiscano il libero accesso al mare in condizioni di decoro, sicurezza e pulizia, che tutelino la vivibilità di Marinella anche per i residenti, che impongano trasparenza, regole e controlli nella gestione delle aree di sosta a pagamento. No all’anarchia e no all’abbandono: non ci accontentiamo più di vacue promesse”.

L’articolo “Marinella? Parliamone in piazza”, incontro pubblico di Pd e Sarzana Protagonista proviene da Citta della Spezia.

