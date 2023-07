Pallanuoto M/ Lavagna, parla serbo il terzo acquisto

Dall’Asd Lavagna ’90

Parla serbo il terzo acquisto di marca Lavagna. Mihajlo Biocanin, classe 2002, cresciuto nella piccola cittadina di Krusevac, dove ha fatto tutte le trafile giovanili prima di passare a Novi Sad e indossare la calottina del Vk Vojvodina. Ringraziando Antonio Cunko, croato autore di una buonissima stagione, il Lavagna, assicurandosi le prestazioni di Biocanin, mette in squadra un giocatore molto fisico, 192 cm per 105 kg, difensore versatile, in grado di gicare su entrambi i fronti e coprire diversi ruoli.

