Primavera, Beppe Vecchio guida la truppa dei giovani aquilotti. Raduno al Ferdeghini

Archiviata la stagione 2022/2023, conclusa al sesto posto a soltanto due lunghezze di distanza dai play-off, la Primavera di mister Vecchio si è ritrovata questo pomeriggio, sui terreni del centro sportivo ‘Ferdeghini’, per la seduta inaugurale della stagione 2023/2024. In attesa della composizione dei due gironi che andranno a formare il campionato Primavera 2, i ragazzi di mister Vecchio hanno dunque iniziato a preparare la stagione 2023/2024. Dopo un discorso iniziale di benvenuto a tutto il gruppo, il tecnico aquilotto ha dato il via all’allenamento, iniziato con un’attivazione muscolare e proseguito con esercitazioni tecniche e partitelle a tema.

Di seguito, la composizione dello staff tecnico e medico della formazione Primavera 2023/2024:

– Allenatore: Giuseppe Vecchio

– Allenatore in seconda: Pietro Napoletano

– Preparatore Atletico: Michele Grassi

– Preparatore dei Portieri: Andrea Ceccotti

– Coordinatore Area Fisica: Luca Picasso

– Fisioterapista: Filippo Del Padrone