Rapallo: ferisce una persona, poi ricovero coatto in psichiatria

Movimentato episodio alle 17.50 in viale Amedeo d’Aosta a Rapallo. Un fatto che al momento presenta ancora alcuni aspetti oscuri. Un uomo con problemi psichiatrici, forse aggravati dal caldo, avrebbe aggredito, ferendola con “un’arma bianca”, una persona. Intervengono i Volontari del soccorso di Sant’Anna e la polizia municipale. Il ferito, in codice giallo, sarebbe stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna.

Gli agenti, probabilmente in attesa di avere il nulla osta per eseguire un ricovero coatto, seguono il feritore fino a via Monsignore Orazio Ratto. Qui probabilmente una nuova aggressione. Interviene il 118 con l’automedica Tango-2, la Croce Bianca Rapallese, i Volontari del soccorso e la polizia municipale.

