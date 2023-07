Ronco Scrivia. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Ronco Scrivia, dove l’incendio di due baracche ha minacciato da vicino alcune abitazioni.

L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte in via Monte Grappa, nei pressi di Borgo Fornari. Per cause da chiarire due manufatti avevano preso fuoco in un campo a pochi metri di distanza dalle case.

» leggi tutto su www.genova24.it