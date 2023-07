‘Santa’: festa patronale e processione con i sindaci della Riviera

Oggi Santa Margherita Ligure celebra la patrona da cui prende il nome. Questa sera in basilica messa solenne presieduta dal vescovo di Rieti monsignor Vito Piccinonna cui è seguita la processione con l’arca argentea della Patrona, l’arciprete don Luca Sardella e il clero cittadino. Grande partecipazione di sindaci in rappresentanza dei Comuni della Riviera di Levante: dall’onorevole Luca Pastorino (Bogliasco) a Francesco Solinas (Sestri Levante) con Carlo Gandolfo (Recco); Giovanni Anelli (Camogli) Matteo Viacava e il vice Giorgio D’Alia (Portofino), Carlo Bagnasco (Rapallo), Federico Messuti (Chiavari), Gian Alberto Mangiante (Lavagna). E naturalmente Paolo Donadoni, padrone di casa con il vice Emanuele Cozzio e l’assessore Beatrice Tassara. Presente anche l’onorevle Roberto Bagnasco, l’ex deputato Roberto Cassinelli, l’assessore regionale Simona Ferro, i consiglieri regionali Giovanni Boitano e Domenico Cianci; Giorgio Tasso in rappresentanza della Città metropolitana. E poi le forze militari e di polizia. Le confraternite con i Crocifissi; la filarmonica Colombo; i fedeli.

