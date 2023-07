Savona, due nuovi patti di collaborazione per i giardini Baden Powell e il parco di via Marabotto

Savona. Nell’ambito del Regolamento dei beni comuni, approvato in ottobre dal Consiglio Comunale, la giunta ha dato il via a due nuovi patti di collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

Il primo, sottoscritto con Auser, è finalizzato alla valorizzazione dei Giardini Baden Powell di via Amendola alla Villetta; il secondo, con il gruppo Leze e n’ta Ciabrea, riguarda il Parco Marabotto di via Chiabrera a Legino, dove giovedì 27 luglio alle 10.30 si inaugura questa nuova forma di collaborazione insieme con i nuovi giochi per i bambini che sono appena stati sostituiti dall’Amministrazione.

