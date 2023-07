Sestri: “Aumento Tari deliberato a marzo; Conti e Pistacchi, parole sconceranti”

Dall’ufficio del sindaco Francesco Solinas

“Come già comunicato a più riprese ai cittadini nel corso della campagna elettorale, la precedente Amministrazione comunale guidata da Valentina Ghio ha deliberato e lasciato in eredità alla nostra Giunta e ai contribuenti di Sestri Levante un aumento sulla tassa sui rifiuti pari al 16%. La precedente Amministrazione aveva inoltre scelto di non inviare ai cittadini le cartelle Tari per il pagamento di aprile ma, a dispetto della consuetudine, rimandare la presentazione dell’aumento a dopo le elezioni. Questa strategia, che probabilmente aveva un fine meramente elettorale, oggi rischia di mettere in grave difficoltà il Comune di Sestri Levante, in quanto lo potrebbe costringere a far ricorso all’anticipazione di cassa per provvedere al sostegno delle spese di amministrazione. Tutto questo in una quadro economico ereditato che di certo non è ottimale”. E’ quanto dichiara il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.

“Inoltre va aggiunto – prosegue – che la nostra Amministrazione in collaborazione con gli uffici, esaminando attentamente la composizione della TARI, nei giorni scorsi ha rilevato un errore materiale nel software di calcolo delle tariffe, ammesso dalla stessa società che lo gestisce. Questo errore, in caso di mancato intervento, avrebbe potuto causare un ammanco di oltre 105 mila euro e provocare, oltre che un danno per le finanze comunali, anche un mancato rispetto delle disposizioni di legge sull’intera copertura dei costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti tramite la TARI. Per questo ieri sera, nel corso della seduta di Consiglio Comunale, si è resa necessaria la rettifica della deliberazione 23/3/2023 della precedente amministrazione riguardante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno corrente, per il conseguente ricalcolo dell’imposta”.

