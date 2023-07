Sestri: “Conti e Pistacchi, fulgido esempio di demagogia”

Dall’ufficio stampa di Claudio Muzio, consigliere comunale di Sestri Levante

“Mi appunto come una medaglia al petto il comunicato stampa sulla TARI dei consiglieri comunali Diego Pistacchi e Marco Conti, fulgido esempio di demagogia e bassa propaganda che distorce le dichiarazioni altrui per cercare di portare almeno una goccia d’acqua al proprio arido mulino. Per aver semplicemente detto, nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera, che la TARI dev’essere pagata da cittadini e attività commerciali sulla base di quanti rifiuti si producono effettivamente, oggi mi ritrovo etichettato come un accanito tassatore che vuole bastonare le categorie economiche, e in particolare, aggiungo io, quella dei balneari. Oltre a ciò, secondo Pistacchi e Conti la nostra Amministrazione racconterebbe balle ai cittadini, sarebbe affine all’Amministrazione uscente e altre simili amenità. Da queste dichiarazioni e da questo modo di fare dei due consiglieri mi risulta ancora più chiaro perché i cittadini, con il voto dello scorso maggio, hanno deciso di collocarli senza appello all’opposizione”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di “Sestri per tutti” Claudio Muzio.

