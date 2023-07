Tenta il furto in appartamento: scoperto prova a scappare con la bici elettrica

Genova – Ha provato a entrare in un appartamento di via Emilia, a Molassana, ma è stato scoperto dalla proprietaria ed è scappato. La fuga a bordo di una bici elettrica, però, si è conclusa poco dopo grazie all’intervento delle volanti.

Tutto è successo mercoledì sera, poco prima delle 22. A dare l’allarme una residente di via Emilia, che rientrando a casa ha trovato un uomo sul terrazzo. Davanti alle urla della donna lo sconosciuto è scappato scavalcando il cancello e montando in sella a una bici elettrica parcheggiata nella via sottostante.

» leggi tutto su www.genova24.it