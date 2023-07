Vendita Piaggio Aersopace, Fm Cisl: “Si tenga conto di Laerh e del suo potenziale”

Albenga. Dopo l’importante e storica affermazione nel rinnovo Rsu in Piaggio Aerospace (primo sindacato nella sede di Villanova d’Albenga) la Fim Cisl Liguria area territoriale di Savona vuole mettere in evidenza l’importanza dell’azienda Laerh e quello che rappresenta all’interno del processo produttivo di Piaggio come fornitore unico: “La Laerh ha al proprio interno profili professionali ed alte competenze che devono essere consolidate e salvaguardate, poiché si occupano

dell’assemblaggio della fusoliera propedeutico alla costruzione del P180 prodotto di punta del sito industriale aeronautico, inoltre costruiscono le parti sciolte che vengono poi processate nel reparto di fresatura chimica, galvanica e verniciatura” sottolinea il sindacato.

La segreteria Fim Cisl Liguria vuole ricordare la strategicità dell’azienda e il grande potenziale che ha sia nel collegamento con Piaggio sia nell’aver acquisito commesse per un importante cliente all’estero nella modifica dei Boeing 777. “Siamo convinti che nel processo di vendita di Piaggio Aerospace si dovrà tenere conto dell’importanza di Laerh e dei suoi lavoratori che oggi sono oltre cinquanta e possono andare incontro a un potenziale sviluppo e crescita anche dal punto di vista occupazionale” sottolinea Simone Mara, segretario regionale e responsabile dell’area territoriale savonese.

