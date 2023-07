Andora, il sindaco presenta esposto in Procura: uso dell’acqua limitato a soli fini igienico sanitari

Andora. Sette giorni senza acqua in località Rollo di Andora. A seguito della prolungata mancanza di fornitura di acqua dolce dal Roja da parte del gestore Rivieracqua, i valori dei cloruri dell’acqua immessa su tutta la rete sono notevolmente aumentati.

Il sindaco Mauro Demichelis, in costante contatto con l’Asl 2, visionati i risultati dei prelievi effettuati nei giorni scorsi, ha firmato un’ordinanza di limitazione del consumo dell’acqua ai soli fini igienico sanitari. Il primo cittadino di Andora ha, inoltre, depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Savona contenente una corposa e dettagliata relazione sulle modalità con cui è stata gestita la crisi idrica di Andora fin dal 2022 e in cui si chiede di verificare per quali motivi Rivieracqua non attui quelle azioni che determinerebbero le condizioni atte a scongiurare la risalita del cuneo salino e contrastare la mancanza d’acqua, azioni tecniche già ampiamente esposte nelle riunioni realizzare con ATO e Gestore.

