Antichi organi nel territorio della Spezia e Lunigiana: ecco “Il suono del tempo”

L’Associazione César Franck dà appuntamento agli appassionati di musica organistica questo pomeriggio di venerdì 21 luglio al Santuario di Montenero, sopra a Riomaggiore, dove alle 17.30 si terrà un concerto di Ferruccio Bartoletti sull’organo Agati Tronci del 1899. ll concerto si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per il 130° anniversario dell’incoronazione di Nostra Signora di Montenero, organizzati dalla Parrocchia di Riomaggiore assieme all’Associazione Montenero. Direttore artistico dell’Associazione Musicale “Cesar Franck”, che promuove la conservazione e il restauro del patrimonio organario del territorio della Spezia e alta Toscana, Ferruccio Bartoletti è concertista di fama internazionale; con alle spalle oltre 850 recitals, oltreché in Italia si esibisce regolarmente nelle più importanti cattedrali, chiese e sale da concerto di tutta Europa, ospite in importanti Festivals, suonando sugli organi più prestigiosi; come solista con orchestra, ha tenuto concerti per l’Orchestra Filarmonica di Torino, con la quale ha eseguito il concerto per Organo in sol minore di F. Poulenc, sotto la direzione di Bruno Aprea, e in Sale da concerto quali Philarmonie im Gasteig (Monaco di Baviera) e Neuen Gewandhaus (Lipsia), dove ha registrato per la M.D.R. la terza Sinfonia di Saint- Saens sotto la direzione di Fabio Luisi. E’ stato tra i primi in Italia a realizzare opere interattive d’improvvisazione che coniugano narrazione, poesia e immagine, dedicandosi alla ricostruzione sonora di pellicole cinematografiche degli anni ’20. Attualmente è docente al Conservatorio di Trieste e da oltre vent’anni alla Scuola diocesana di Musica Sacra di Massa Carrara Pontremoli. A Montenero proporrà un programma con musica di J.S. Bach, Frescobaldi, Zipoli, Stanley, Buxtehude e improvvisazioni su inni mariani. In alternativa alla passeggiata a piedi, si potrà salire al Santuario con il servizio gratuito di monorotaia, che sarà a disposizione per tutto il giorno.

Prossimi concerti:

martedì 1 agosto ore 21.15

Bonassola (località San Giorgio) Chiesa S. Giorgio Olimpio Medori organo

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com