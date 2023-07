Autopsia su Andrea Beri, il 31enne morto in casa ad Albissola: decesso per malore

Albissola Marina. Una morte naturale, probabilmente provocata da un arresto cardiaco o da un aneurisma che lo ha colpito e dopo i primi sintomi non gli ha lasciato scampo: è questo il responso dell’esame autoptico eseguito oggi sul corpo di Andrea Beri, il ragazzo di 31 anni deceduto nella sua abitazione in via Cilea ad Albissola Marina.

L’autopsia è stata disposta dalla Procura di Savona in merito all’indagine aperta sulla morte dell’ex pallanuotista, che aveva allertato la madre per un forte dolore allo stomaco: la donna aveva poi lanciato l’allarme per il figlio, ma una volta entrati nella sua abitazione per lui non c’era ormai più nulla da fare, inutili i tentativi di rianimazione e soccorso da parte del personale sanitario che, quindi, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

» leggi tutto su www.ivg.it