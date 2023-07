Azione: “Il progetto della Rems di Calice è un valore aggiunto per il territorio e per tutta l’Italia”

Proseguono gli incontri di Azione La Spezia con le parti sociali e le principali realtà spezzine. Ieri pomeriggio una delegazione del direttivo provinciale di Azione ha incontrato la dottoressa Elisabetta Olivieri, specializzata in Psichiatria e direttore funzionale della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Calice al Cornoviglio.

“La Rems di Calice – affermano dalla sezione spezzina del partito di Carlo Calenda – nasce da un progetto nazionale, unico nel suo genere, di collaborazione tra ministero dell’Interno e Ministero della Salute e rappresenta un presidio terapeutico e di reinserimento per detenuti psichiatrici non detenibili propriamente in carcere (per i quali il nostro Paese rischiava importanti sanzioni europee).

La struttura, moderna e all’avanguardia, garantisce alti standard di prestazioni sanitarie (oltre alla terapia psichiatrica sono garantiti ai pazienti tutti i Lea, Livelli essenziali di assistenza), ma anche nelle misure di sicurezza (con controlli giornalieri delle Forze dell’Ordine e guardie giurate presenti h24) e nella logistica (per cui si avvale di personale interno, come manutentori e cuochi).

L’attività ricettiva si basa su criteri temporali, di equità regionale e sul principio di transitorietà, per cui la permanenza in struttura (in media di 200 giorni circa) è limitata nel tempo e funzionale all’avvio di un percorso riabilitativo che terminerà poi nelle regioni di appartenenza dei pazienti.

Purtroppo, oltre alla carenza diffusa di personale sanitario a livello nazionale, il personale della struttura (altamente qualificato e continuamente formato con una preparazione ad hoc, insieme ad esperti del settore a livello nazionale, come ad esempio Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) deve confrontarsi anche con lo stigma e il timore che questo tipo di struttura spesso evoca nel cittadino.

Azione ritiene che progetti come questo siano un presidio di giustizia sociale, sanità e sicurezza del territorio, a vantaggio non solo locale, ma in questo caso nazionale, oltreché, cosa non da poco, dei singoli pazienti che invece di venire “parcheggiati” per anni nelle carceri (dove per altro è anche più facile tessere rapporti che possano condurre sulla “cattiva strada”) ed uscire poi nelle stesse condizioni di difficoltà, se non peggiori, possono seguire un proficuo percorso di reinserimento in società.

La Rems di Calice rappresenta un’avanguardia in questo senso, sempre in contatto con prefettura e magistrature di tutte le regioni (grazie anche ad un alto livello di informatizzazione), oltreché essere collocata in un contesto accogliete, quello di Calice, che offre possibilità di soggiorno per le famiglie dei pazienti in visita da altre regioni. Per questo Azione crede che progetti come questo siano un valore aggiunto per il territorio e per la nazione tutta. Il direttivo provinciale desidera esprimere un sincero ringraziamento alla dottoressa Olivieri, che ha accettato con grande disponibilità e professionalità di partecipare ad un proficuo confronto, nonché un sentito ringraziamento a tutto il personale che rende possibile questa virtuosa realtà. Al direttore della Asl 5 Paolo Cavagnaro per la velocissima adesione ad un confronto serio e chiarificatore”.

